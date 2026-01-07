Lazio, Petar Ratkov è arrivato a Roma | FOTO e VIDEO
Le prime immagini dell’arrivo di Petar Raktov, attaccante serbo classe 2003, acquistato dalla Lazio
Petar Raktov è arrivato a Roma. L’attaccante serbo classe 2003 è atterrato poco fa all’aeroporto di Fiumicino.
Dopo la partenza di Castellanos in direzione West Sam, la Lazio ha portato a casa i primo acquisto del mercato invernale andando a prendere il sostituto dell’argentino.
L’attaccante arriva dal Salisburgo. In questa stagione in Bundesliga Raktov ha segnato 9 gol in 17 presenze e servito 2 assist.
