Lazio, Petar Ratkov è arrivato a Roma | FOTO e VIDEO

Giuseppe Vignola 7 Gennaio 2026
Petar Ratkov all'aeroporto di Fiumicino
Le prime immagini dell’arrivo di Petar Raktov, attaccante serbo classe 2003, acquistato dalla Lazio

Petar Raktov è arrivato a Roma. L’attaccante serbo classe 2003 è atterrato poco fa all’aeroporto di Fiumicino.

Dopo la partenza di Castellanos in direzione West Sam, la Lazio ha portato a casa i primo acquisto del mercato invernale andando a prendere il sostituto dell’argentino.

L’attaccante arriva dal Salisburgo. In questa stagione in Bundesliga Raktov ha segnato 9 gol in 17 presenze e servito 2 assist.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com

 