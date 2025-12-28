Genoa e Juve su Mandas, si valutano diversi nomi in entrata: il punto sul mercato della Lazio

Il punto sul mercato della Lazio tra possibili entrate e uscite

Dopo il blocco del mercato estivo, la Lazio potrà tornare a fare mercato a gennaio e, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della finestra per i trasferimenti, i biancocelesti stanno iniziando a pianificare la propria strategia.

Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, c’è già una possibile novità in uscita, che riguarda Mandas. Il secondo portiere è stato richiesto dal Genoa, ma la società non è intenzionata a farlo partire in prestito. Anche la Juventus ha chiesto informazioni e rimane attenta in caso di uscita di Perin proprio in direzione Genova.

Si fanno però anche ragionamenti sul mercato in entrata, con gli occhi su diversi giocatori per il ruolo di mezzala. Uno di questi è Samardzic dell’Atalanta, valutato circa 20 milioni di euro. Ma potrebbero tornare di moda anche i nomi di Casadei del Torino e di Fabbian del Bologna.

Un altro giocatore che piace molto, sempre in casa Atalanta, è Daniel Maldini, che piace molto per il ruolo di vice Zaccagni. Si guarda anche al ruolo di centravanti, dato che il Flamengo continua a volere Castellanos. In caso di partenza dell’argentino piace Lorenzo Lucca, anche se si tratta di un’operazione al momento molto difficile.

Lazio, il punto in entrata

Al momento, quindi, la Lazio si sta guardando intorno per quanto riguarda tre zone di campo. Per il ruolo di mezzala Lazar Samardzic avrebbe un costo attorno ai 20 milioni, ma l’intenzione della società sarebbe anche quella di puntare su giocatori possibilmente giovani e italiani. Per questo potrebbe tornare di moda Cesare Casadei, che era stato un grande obiettivo l’anno scorso proprio a gennaio e che in questa stagione sta trovando meno spazio al Torino. Occhi anche su Giovanni Fabbian del Bologna, anche lui classe 2003.

Per lo stesso motivo, piace anche Daniel Maldini, individuato come possibile vice Zaccagni. Per il ruolo di punta, ci sia guarda intorno in caso di partenza di Castellanos. L’operazione Lucca sarebbe però molto difficile. Infatti, il Napoli dovrebbe riscattarlo con 6 mesi d’anticipo dall’Udinese per poi girarlo alla Lazio. Scenario molto complicato, dal momento che il Napoli sarà obbligato a un mercato a saldo zero, quindi con un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite,