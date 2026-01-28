Lazio, è fatta per l’arrivo di Adrian Przyborek
Lazio, è fatta per l’arrivo del trequartista classe 2007 Adrian Przyborek dal Pogon Szczescin
Come già raccontato nella giornata di ieri, 27 gennaio 2026, la Lazio aveva presentato un forte interesse per Adrian Przyborek, ed in poche ore, il club di Lotito ha chiuso l’affare per il polacco.
Come anticipato da Tomasz Wlodarczyk infatti, la Lazio ha trovato l’accordo con il Pogon Szczescin sulla base di un trasferimento definitivo per 4,5 milioni di euro più bonus, oltre al 20% su una possibile futura rivendita.
È in corso in questi minuti lo scambio di documenti tra le due società.