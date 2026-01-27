Lazio, forte interesse per Przyborek: la situazione

Lazio molto attiva sul mercato in entrata: i biancocelesti seguono con grande attenzione Adrian Przyborek

La Lazio non si ferma. Dopo gli arrivi di Taylor e Ratkov e le ufficialità – arrivate oggi – di Motta e Daniel Maldini, i biancocelesti hanno avviato i contatti per Arnau Martinez del Girona e, allo stesso tempo, sono molto interessati ad Adrian Przyborek.

Per quanto riguarda quest’ultimo, trequartista classe 2007 del Pogon Szczescin considerato un grande talento del calcio polacco, come anticipato da Tomasz Włodarczyk e riportato da Manuele Baiocchini la Lazio ha mostrato un forte interesse.