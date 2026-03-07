La Lazio perde Provedel: si opererà per un problema alla spalla

Ivan Provedel, portiere della Lazio, si è sottoposto a esami strumentali per un problema alla spalla: nei prossimi giorni l’operazione

La Lazio perde il suo portiere, Ivan Provedel, per diverso tempo. Il giocatore biancoceleste, infatti, si è sottoposto a esami strumentali “A seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla”.

La risonanza magnetica ha infatti evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale, che collega la scapola alla testa dell’omero (avambraccio) con interessamento del cercine glenoideo. Quest’ultimo è un anello cartilaginoso che ha la funzione di stabilizzare la spalla stessa.

Come comunicato dalla Lazio con una nota ufficiale sul proprio sito web: “Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla”.

I tempi di recupero precisi non sono ancora noti, ma la serietà del problema fisico, unita alla complessità dell’articolazione, fanno sì che Provedel dovrà stare fuori diverso tempo. In alternativa sono pronti Motta, arrivato a gennaio per sostituire Mandas, e Furlanetto.