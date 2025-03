Lazio, la probabile formazione contro il Viktoria Plzen

La probabile formazione scelta da Marco Baroni per la sua Lazio in vista della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Dopo la vittoria nella partita di andata la Lazio si prepara a sfidare di nuovo il Viktoria Plzen negli ottavi di finale di Europa League.

La squadra di Baroni giocherà in casa e forte del 2-1 dell’andata potrà contare su due risultati utili su tre.

I biancocelesti non vogliono però fare conti e lasciare nulla al caso: servirà la massima concentrazione e una prestazione di livello per passare il turno.

In vista dell’incontro, infatti, l’allenatore della Lazio si prepara a schierare in campo la sua formazione migliore. Andiamo alla scoperta delle ultime novità.

La probabile formazione della Lazio

Spazio al solito 4-2-3-1 per la Lazio, con Provedel tra i pali in vantaggio nel ballottaggio con Mandas. In difesa pronti Marusic, Patric, Romagnoli e Tavares, con Vecino e Guendouzi a centrocampo. Sulla trequarti si preparano Isaksen, Pedro e Zaccagni mentre in attacco si rivede Castellanos, di ritorno dall’infortunio. L’argentino non ha ancora i 90 minuti sulle gambe e quindi ci si aspetta una staffetta con Dia.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Dove vedere Lazio-Viktoria Plzen in tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen andrà in scena giovedì 13 marzo allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:45.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 253 e in streming su Sky Go e Now Tv.