Lazio, la probabile formazione contro il Viktoria Plzen

La probabile formazione di Baroni per Viktoria Plzen-Lazio, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League

Dopo la vittoria ottenuta a San Siro sul campo del Milan per 1-2, la Lazio è pronta a ributtarsi in Europa League per gli ottavi di finale.

L’avversario che troverà avanti a sè sono i cechi del Viktoria Plzen. Formazione arrivata sedicesima nel super girone della competizione e che ha strappato il pass tra le migliori 16 battendo 3-0 il Ferencvaros nei play off.

Biancocelesti che si presentano al match tra i favoriti della manifestazione, dopo aver dominato la fase iniziale con sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

Queste intanto le probabili scelte di formazione di Marco Baroni in vista del primo atto degli ottavi di finale di Europa League.

La probabile formazione della Lazio contro il Viktoria Plzen

Forte del quinto posto consolidato dopo la vittoria ottenuta all’ultimo minuto contro il Milan, la Lazio è pronta a continuare la propra striscia di risultati utili anche in Europa. Qualche cambio per Baroni rispetto all’undici sceso in campo a San Siro, complici anche diversi infortuni. In porta Mandas, mentre in difesa dovrebbe rientrare Romagnoli al fianco di Gigot, con Lazzari al posto di Marusic sulla destra. In mezzo al campo confermati Guendouzi e Rovella e in attacco dovrebbero esserci Isaksen, Dia, Pedro al posto dell’infortunato Zaccagni e Noslin a guidare l’attacco. Ancora assenti Hysaj e Castellanos, con Dele-Bashiru che si è allenato a parte.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella Guendouzi; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Marco Baroni

Dove vedere Viktoria Plzen-Lazio in tv e in streaming

La gara, in programma giovedì 6 marzo allo stadio Města Plzně, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale numero 253 del digitale terrestre.

Inoltre, sarà possibile seguire gli ottavi di finale di Europa League in streaming dall’app di Sky Go.