La probabile formazione schierata da Sarri per la seconda sfida stagionale di campionato tra Lazio e Verona.

Dopo la sconfitta contro il Como di Cesc Fàbregas, la Lazio è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A.

I ragazzi di Sarri ospiteranno all’Olimpico il Verona di Zanetti. L’appuntamento è fissato per domenica 31 agosto alle 20:45.

I padroni di casa vogliono portare a casa i primi tre punti stagionali ma dovranno fare i conti con l’assenza di Romagnoli che deve scontare il secondo turno di qualifica.

Ecco, di seguito, la probabile formazioni schierata dall’allenatore biancoceleste.

Lazio, la probabile formazione contro il Verona

Sarri per cercare di portare a casa i primi tre punti stagionali dovrebbe scegliere un 4-3-3. Ad accompagnare Provedel tra i pali ci saranno Gila e Provstgaard centrali con Marusic e Tavares ai lati. Centrocampo a tre con Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru. In attacco ci sarà il trio Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita della seconda giornata di Serie A tra Lazio e Verona, in programma domenica 31 agosto, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sull’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.