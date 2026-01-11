Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro il Verona

Redazione 11 Gennaio 2026
Tijjani Noslin, giocatore Lazio (Imago)
La probabile formazione della Lazio per la partita contro il Verona: le possibili scelte di Sarri.

La Lazio si prepara alla trasferta di Verona in un momento delicato della stagione, tra assenze pesanti e la necessità di ritrovare continuità nella corsa europea.

Maurizio Sarri dovrà ridisegnare la squadra, soprattutto a centrocampo e in attacco, dopo l’addio a Guendouzi e la squalifica del capitano Mattia Zaccagni.

I biancocelesti arrivano alla sfida con l’Hellas reduci da una serie negativa che ha rallentato la risalita in classifica. Il 2-2 contro la Fiorentina di metà settimana ha confermato le difficoltà recenti, con una sola vittoria nelle ultime sette partite di Serie A.

Tra indisponibili e rotazioni, Sarri è chiamato a scegliere gli uomini giusti per tornare ai tre punti. In difesa rientra Marusic dopo la squalifica, mentre a centrocampo l’assenza di Basic apre scenari nuovi. In avanti Noslin è certo di una maglia, resta da definire l’assetto definitivo del tridente.

La probabile formazione della Lazio

Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta spazio a Provedel, protetto da una linea difensiva composta da Marusic a destra, Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, con Basic out per un problema alla gamba, prende quota la candidatura di Belahyane dal primo minuto accanto a Cataldi e Vecino, anche se non è del tutto esclusa l’opzione Taylor.

Nel reparto offensivo Noslin, di rientro dalla squalifica, è sicuro di partire titolare. Ai suoi lati Isaksen appare favorito a destra, mentre sulla sinistra resta aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Pedro, con il primo leggermente avanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming

La partita tra Verona e Lazio, valida per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Bentegodi domenica 11 gennaio alle 18:00. La gara potrà essere seguita in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.