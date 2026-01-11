Lazio, la probabile formazione contro il Verona

Tijjani Noslin, giocatore Lazio (Imago)

La probabile formazione della Lazio per la partita contro il Verona: le possibili scelte di Sarri.

La Lazio si prepara alla trasferta di Verona in un momento delicato della stagione, tra assenze pesanti e la necessità di ritrovare continuità nella corsa europea.

Maurizio Sarri dovrà ridisegnare la squadra, soprattutto a centrocampo e in attacco, dopo l’addio a Guendouzi e la squalifica del capitano Mattia Zaccagni.

I biancocelesti arrivano alla sfida con l’Hellas reduci da una serie negativa che ha rallentato la risalita in classifica. Il 2-2 contro la Fiorentina di metà settimana ha confermato le difficoltà recenti, con una sola vittoria nelle ultime sette partite di Serie A.

Tra indisponibili e rotazioni, Sarri è chiamato a scegliere gli uomini giusti per tornare ai tre punti. In difesa rientra Marusic dopo la squalifica, mentre a centrocampo l’assenza di Basic apre scenari nuovi. In avanti Noslin è certo di una maglia, resta da definire l’assetto definitivo del tridente.

La probabile formazione della Lazio

Sarri dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta spazio a Provedel, protetto da una linea difensiva composta da Marusic a destra, Gila e Romagnoli al centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, con Basic out per un problema alla gamba, prende quota la candidatura di Belahyane dal primo minuto accanto a Cataldi e Vecino, anche se non è del tutto esclusa l’opzione Taylor.

Nel reparto offensivo Noslin, di rientro dalla squalifica, è sicuro di partire titolare. Ai suoi lati Isaksen appare favorito a destra, mentre sulla sinistra resta aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Pedro, con il primo leggermente avanti.

Alessio Romagnoli – IMAGO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming

La partita tra Verona e Lazio, valida per la ventesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Bentegodi domenica 11 gennaio alle 18:00. La gara potrà essere seguita in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN.