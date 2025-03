Le possibili scelte di Baroni per il match contro l’Udinese: ecco il probabile 11 titolare per la gara dell’Olimpico

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Udinese andrà a chiudere la 28esima giornata di Serie A.

La squadra di Marco Baroni è alla ricerca del secondo successo consecutivo.

Dall’altra parte, i bianconeri hanno collezionato ben 13 punti nelle ultime 5 partite.

Di seguito, il possibile 11 titolare per la sfida contro l’Udinese.

Lazio, la probabile formazione contro l’Udinese

In porta ci sarà Provedel; difesa a 4 formata dalla coppia Gila–Gigot e dagli esterni Lazzari e Tavares che andranno a completare la linea arretrata. A centrocampo, spazio per Guendouzi e Rovella. Alle spalle della sola punta Tchaouna ecco il tridente sulla trequarti composto da Isaksen, Dia e Zaccagni.

LAZIO (4-2-3-1, probabile formazione): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Lazio-Udinese in tv e streaming

La partita tra Lazio e Udinese, in programma lunedì 10 marzo alle 20:45 all’Olimpico, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su tablet, cellulare e computer sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.