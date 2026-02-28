Lazio, la probabile formazione contro il Torino

Le possibili scelte di formazione di Maurizio Sarri per la trasferta di domenica contro il Torino

La Lazio di Maurzio Sarri si prepara alla trasferta di Torino di domenica 1 Marzo alle ore 18:00.

I biancocelesti sono a caccia di una vittoria che manca da tre giornate in Serie A: l’ultima contro il Genoa di De Rossi il 30 gennaio.

Il nuovo Torino di D’Aversa ha però bisogno di punti che saranno importanti in ottica salvezza.

Di seguito le possibili scelte di Maurizio Sarri sui titolari che scenderanno in campo domenica.

La probabile formazione della Lazio

Sarri dovrà continuare a fare i conti con le assenze anche contro il Torino: non saranno della partita Rovella, Lazzari, Pedro, Gigot, Basic e Gila. In porta ci sarà il solito Provedel con Romagnoli e Provstgaard come centrali di difesa e Marušić e Pellegrini come terzini, con Tavares che dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. A centrocampo dovrebbe partire nuovamente titolare Rade Belahyane con Cataldi in regia e Taylor come altra mezzala. Sulle fasce vanno verso la conferma Isaksen e Zaccagni mentre potrebbe giocare Ratkov dal primo minuto, quest’ultimo è favorito su Maldini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Torino e Lazio scenderanno in campo domenica 1 Marzio alle ore 18:00 preso lo “Stadio Olimpico Grande Torino” di Torino.

Sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Calcio, per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire la partita sull’app di Sky GO, sull’app Now Tv e sull’app di DAZN.