Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in programma lunedì alle 20:45

Tornare alla vittoria dopo cinque gare in tutte le competizioni: questo è l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri nella gara contro il Sassuolo di Grosso.

I biancocelesti arrivano al match dopo il pareggio 2-2 contro l’Atalanta di Raffaele Palladino nella semifinale d’andata della Coppa Italia.

In campionato, invece, la scorsa domenica è arrivata una sconfitta contro il Torino di Roberto D’Aversa per 2-0 con le reti di Simeone e Zapata.

Per Lazio-Sassuolo non ci sarà Ivan Provedel costretto ai box da un serio infortunio alla spalla.

La probabile formazione della Lazio contro il Sassuolo

Per la gara contro il Sassuolo, Sarri schiererà la sua Lazio con il solito 4-3-3. In porta ci sarà Motta, all’esordio con la maglia biancoceleste. In difesa, invece, spazio al quartetto Marusic-Gila-Romagnoli-Nuno Tavares. In cabina di regia ci sarà Cataldi con davanti Taylor e Dele Bashiru. Al centro dell’attacco spazio a Daniel Maldini, in vantaggio nel ballottaggio con Dia, con a destra Isaksen e a sinistra Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in streaming e TV

La gara tra Lazio e Sassuolo, valida per la 29ª giornata di Serie A e in programma per lunedì 9 marzo alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.