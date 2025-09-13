Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo

Redazione 13 Settembre 2025
Lazio, Zaccagni (IMAGO)

Le possibili scelte di Maurizio Sarri su gli 11 titolari che scenderanno in campo per la partita contro il Sassuolo

Una Lazio a due facce quella vista nelle prime due giornate di campionato: quella incerta e per nulla propositiva di Como e quella dominante e spettacolare vista contro il Verona.

Il prossimo avversario sarà un Sassuolo ancora in cerca dei primi punti in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cremonese.

Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le assenze di Lazzari, Gigot, Patric, Vecino e con le condizioni non ottimali di Rovella e Isaksen.

Di seguito, vediamo le probabili scelte su gli 11 titolari che potrebbero scendere in campo contro il Sassuolo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Sassuolo-Lazio, dove vedere in tv e streaming

Sassuolo-Lazio si giocherà domenica 14 settembre alle ore 18:00 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Sarà possibile vedere la partita su Dazn, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Dazn, su Now Tv e su Sky Go.