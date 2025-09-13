Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo
Le possibili scelte di Maurizio Sarri su gli 11 titolari che scenderanno in campo per la partita contro il Sassuolo
Una Lazio a due facce quella vista nelle prime due giornate di campionato: quella incerta e per nulla propositiva di Como e quella dominante e spettacolare vista contro il Verona.
Il prossimo avversario sarà un Sassuolo ancora in cerca dei primi punti in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Cremonese.
Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le assenze di Lazzari, Gigot, Patric, Vecino e con le condizioni non ottimali di Rovella e Isaksen.
Di seguito, vediamo le probabili scelte su gli 11 titolari che potrebbero scendere in campo contro il Sassuolo.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Sassuolo-Lazio, dove vedere in tv e streaming
Sassuolo-Lazio si giocherà domenica 14 settembre alle ore 18:00 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Sarà possibile vedere la partita su Dazn, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.
Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Dazn, su Now Tv e su Sky Go.