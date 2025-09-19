Lazio, la probabile formazione contro la Roma

La probabile formazione della Lazio e le possibili scelte di Sarri per il derby contro la Roma, valido per la quarta giornata di Serie A

Lazio e Roma si preparano per il derby della Capitale, in programma per la quarta giornata. Si tratta di una gara fondamentale per entrambe le squadre, molto sentita dalle tifoserie ma anche dagli stessi giocatori.

Da una parte i biancocelesti vengono da un avvio complicato, con due sconfitte contro Como e Sassuolo e la vittoria con il Verona.

Dall’altra, gli uomini di Gasperini hanno perso l’ultimo match in casa contro il Torino, ma nelle prime due giornate hanno battuto Bologna e Pisa.

Di seguito le probabili scelte di Sarri per il derby di Roma.

La probabile formazione della Lazio

L’allenatore biancoceleste va verso la conferma di Provedel in porta con la linea a quattro con Gila e Romagnoli centrali, Tavares a sinistra e Marusic a sinistra. Nel centrocampo a tre Belahyane potrebbe prendere il posto di Dele-Bashiru, accanto a Rovella e Guendouzi. In avanti ancora spazio al tridente con Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Lazio-Roma

Il derby tra Lazio e Roma è in programma domenica 21 settembre alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, oppure in diretta streaming sul sito o sull’app di DAZN.