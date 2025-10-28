Lazio, la probabile formazione contro il Pisa

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro il Pisa di Alberto Gilardino, valida per la 9ª giornata

La Lazio nel turno infrasettimanale affronterà il Pisa di Alberto Gilardino dopo la vittoria contro la Juventus nell’ultima giornata.

I biancocelesti contro i nerazzurri cercheranno il terzo risultato utile consecutivo post sosta dopo il pareggio contro l’Atalanta e la vittoria contro i bianconeri.

Gli uomini di Alberto Gilardino, invece, arrivano alla gara dopo il pareggio 2-2 a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Sarri contro il Pisa dovrebbe confermare gran parte del suo 11 titolare di Lazio-Juventus.

La probabile formazione della Lazio contro il Pisa

Sarri contro il Pisa schiererà la sua Lazio sempre con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel con davanti il quartetto formato da Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. In cabina di regia, poi, Cataldi con davanti Basic e Guendouzi. In avanti il tridente sarà formato da Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Dia centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Pisa-Lazio in streaming e TV

La gara tra il Pisa e la Lazio, valida per la 9ª giornata e in programma per giovedì 30 ottobre alle 20:45, sarà visibile su DAZN. Lo streaming sarà disponibile sull’app di DAZN.