Lazio, la probabile formazione contro il Parma

Matteo Cancellieri, Lazio (Imago)

Le possibili scelte di formazione di Sarri per Parma-Lazio, sfida valida per la 15ª giornata di Serie A

Un mese di dicembre da bicchiere mezzo pieno per la Lazio fino a questo momento. I biancocelesti, infatti, hanno battuto il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e pareggiato contro il Bologna in campionato.

Serve qualcosa in più, però, per smuovere la classifica e lasciare il 10° posto attualmente occupato; nello specifico, i biancocelesti avrebbero bisogno di tre punti che mancano dalla sfida contro il Lecce.

La rincorsa verso le zone europee della classifica riparte da Parma, con i capitolini chiamati a interrompere una striscia negativa che va avanti ormai da quasi due mesi: quella legata alle gare in trasferta. Nelle ultime 4 gare, infatti, sono arrivati solamente due pareggi e altrettante sconfitte.

Sarri vuole invertire il trend e si affida ai titolarissimi, nonostante debba ancora fare i conti con qualche assenza pesante.

La probabile formazione della Lazio

Sarà ancora una volta 4-3-3 per Sarri, che non vuole snaturare la propria squadra nonostante le nuove indisponibilità di Gila – squalificato – e Isaksen, i quali si aggiungono ad altri big fuori da tempo. In porta è confermatissimo Provedel, mentre la linea difensiva vedrà Romagnoli essere affiancato da Patric, con Marusic e Pellegrini sulle fasce. La mediana è sempre la stessa, con Guendouzi e Basic ai fianchi di Cataldi, mentre in attacco spicca – come detto – l’assenza di Isaksen. Il danese verrà sostituito da Cancellieri, che completa il tridente insieme a Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Mattia Zaccagni (IMAGO)

Dove vedere Parma-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Parma e Lazio, in programma sabato 13 dicembre allo Stadio Tardini e valida per la 15ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.