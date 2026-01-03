Lazio, la probabile formazione contro il Napoli
La probabile formazione della Lazio per la sfida di campionato contro il Napoli
Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la sua ex squadra. L’appuntamento per Napoli-Lazio sarà è previsto a partire dalle 12:30 di domenica 4 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.
Se gli azzurri sono stimolati delle loro certezze, i biancocelesti arrivano alla sfida in un periodo un po’ di passaggio considerati anche i movimenti di calciomercato.
Il Taty Castellanos è virtualmente già un calciatore del West Ham, mentre si lavora per Fabbian e anche per provare a convincere Raspadori.
Proprio per questo, come prima punta verrà con ogni probabilità schierato Noslin, in un attacco a tre comunque inedito. Di seguito la probabile formazione di Sarri.
Lazio, la probabile formazione contro il Napoli
Maurizio Sarri va di nuovo verso il suo 4-3-3. A partire dalla porta, con Provedel favorito su Mandas. In difesa, poi, Gila–Romagnoli coppi centrale, a destra Marusic e a sinistra Pellegrini. A centrocampo Cataldi play, affiancato da Guendouzi e Basic.
In attacco, infine, la vera novità già accennata. Considerata anche la partenza del Taty Castellanos, sarà Noslin a guidare l’attacco come riferimento da prima punta. Ai suoi lati, ci saranno capitan Zaccagni e Cancellieri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming
La partita della 18^ giornata di Serie A tra Lazio e Napoli si giocherà domenica 4 gennaio 2026 a partire dalle ore 12:30. Il matchsarà trasmesso su DAZN in esclusiva. Per gli abbonati Sky, comunque, sarà possibile vedere la partita sul canale DAZN 1 (numero 214).