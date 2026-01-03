La probabile formazione della Lazio per la sfida di campionato contro il Napoli

Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la sua ex squadra. L’appuntamento per Napoli-Lazio sarà è previsto a partire dalle 12:30 di domenica 4 gennaio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Se gli azzurri sono stimolati delle loro certezze, i biancocelesti arrivano alla sfida in un periodo un po’ di passaggio considerati anche i movimenti di calciomercato.

Il Taty Castellanos è virtualmente già un calciatore del West Ham, mentre si lavora per Fabbian e anche per provare a convincere Raspadori.

Proprio per questo, come prima punta verrà con ogni probabilità schierato Noslin, in un attacco a tre comunque inedito. Di seguito la probabile formazione di Sarri.

Lazio, la probabile formazione contro il Napoli

Maurizio Sarri va di nuovo verso il suo 4-3-3. A partire dalla porta, con Provedel favorito su Mandas. In difesa, poi, Gila–Romagnoli coppi centrale, a destra Marusic e a sinistra Pellegrini. A centrocampo Cataldi play, affiancato da Guendouzi e Basic.

In attacco, infine, la vera novità già accennata. Considerata anche la partenza del Taty Castellanos, sarà Noslin a guidare l’attacco come riferimento da prima punta. Ai suoi lati, ci saranno capitan Zaccagni e Cancellieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming

La partita della 18^ giornata di Serie A tra Lazio e Napoli si giocherà domenica 4 gennaio 2026 a partire dalle ore 12:30. Il matchsarà trasmesso su DAZN in esclusiva. Per gli abbonati Sky, comunque, sarà possibile vedere la partita sul canale DAZN 1 (numero 214).