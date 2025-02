La probabile formazione della Lazio contro il Monza: le possibili scelte di Marco Baroni contro Salvatore Bocchetti.

Si avvicina la ventiquattresima giornata di Serie A anche per Lazio e Monza che si sfideranno domenica 9 febbraio alle ore 15:00 all’Olimpico di Roma.

I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, ottenendo così il quinto posto in classifica.

Gli ospiti invece si presentano a Roma dopo la sconfitta contro il Verona. I ragazzi di Bocchetti cercano il riscatto visto il momento di difficoltà e l’ultima posizione in Serie A.

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Baroni per il match.

Lazio, la probabile formazione contro il Monza

Marco Baroni dovrà fare i conti con l’infortunio di Hysaj che salterà la sfida a causa della lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. In porta confermato Provedel. Difesa a quattro con Gila e Romagnoli centrali, Marusic sulla destra e Tavares sulla sinistra. In mediana ad accompagnare Guendouzi potrebbe esserci Dele-Bashiru al posto di Rovella che è diffidato. In attacco a supporto di Castellanos ci saranno Isaksen, Dia e Zaccagni.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Lazio-Monza, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Monza, in programma domenica 9 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.