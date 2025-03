Lazio, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Baroni per Milan-Lazio

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia nel match dei quarti di finale contro l’Inter, la Lazio torna subito a San Siro, questa volta contro il Milan in campionato.

Scontro diretto per i piazzamenti europei e che, in caso di vittoria, potrebbe dare al Milan ancora qualche speranza di agganciare il quarto posto.

La squadra di Baroni però vuole ripartire dopo lo 0-0 col Venezia e non perdere ulteriore terreno dalla Juventus.

I biancocelesti, ancora privi di Castellanos per infortunio, saranno costretti ancora una volta a rimodellare il reparto offensivo. Di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione

Baroni potrebbe preferire nuovamente Mandas a Provedel in porta, dopo aver scelto il greco anche nelle ultime due partite. In difesa sono da verificare le condizioni di Romagnoli, leggermente affaticato, ma che potrebbe comunque comporre la coppia centrale insieme a Gila, con Lazzari e Tavares sulle corsie. A centrocampo ci saranno i soliti Guendozi e Rovella. Sulle fasce Zaccagni e Isaksen, mentre Dia potrebbe agire da trequartista, con la possibile conferma di Tchaouna da centravanti titolare.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendozi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

La partita tra Milan e Lazio, valida per la 27esima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica sera alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN, ma anche in diretta tv sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.