Le probabili scelte di Sarri per Milan-Lazio

Quello tra Milan e Lazio sarà il big match del sabato della tredicesima giornata di Serie A. Dopo appena venti giorni dall’ultima volta, i biancocelesti torneranno a San Siro, sperando in un risultato diverso dalla sconfitta per 2-0 incassata contro l’Inter.

La squadra di Sarri ha ritrovato la vittoria al ritorno dopo la sosta per le nazionali, battendo 2-o il Lecce e tornando all’ottavo posto in classifica.

Sono 7 i punti in meno rispetto agli uomini di Allegri (qui la probabile formazione), che con una vittoria si prenderebbe almeno per una notte il primo posto.

La Lazio però non sarà meno motivata, essendo in piena lotta per entrare in zona Europa.

La probabile formazione

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri, che ha ritrovato Castellanos, che si è allenato in gruppo e sarà a disposizione. Non ci sarà invece Cataldi, mentre a centrocampo è tornato in lista Serie A Dele-Bashiru. Per il resto, l’allenatore punterà sul solito 4-3-3, con Provedel in porta e la difesa a 4 composta da Marusic, Gila, Romagnoli e uno tra Pellegrini e Nuno Tavares. A centrocampo Vecino dovrebbe sostituire Cataldi in mezzo, con i soliti Guendozi e Basic a completare il reparto. Davanti il tridente sarà composto da Isaksen, Dia e Zaccagni. Castellanos è una tentazione dal primo minuto, ma dovrebbe partire dalla panchina.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

La partita valida per la tredicesima giornata di campionato si giocherà domani, sabato 29 novembre, con calcio d’inizio alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.