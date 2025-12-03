Lazio, la probabile formazione per la gara di Coppa Italia contro il Milan

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per l’ottavo di finale di Coppa Italia della sua Lazio contro il Milan di Allegri

Si avvicina l’esordio della Lazio in questa edizione della Coppa Italia. I biancocelesti, infatti, affronteranno agli ottavi di finale il Milan di Allegri.

Le due squadre si trovano di nuovo contro 4 giorni dopo il match di domenica scorsa a San Siro vinto 1-0 dai rossoneri con il gol di Leao.

Per gli uomini di Allegri sarà la terza gara in questa edizione dopo la vittoria 2-0 contro il Bari e quella 3-0 contro il Lecce.

Maurizio Sarri rispetto alla gara contro il Milan in trasferta farà qualche cambio con Castellanos che dovrebbe tornare titolare nel tridente della Lazio dopo l’infortunio.

La probabile formazione della Lazio contro il Milan

Sarri schiererà la sua Lazio con il solito 4-3-3. In porta ci sarà Mandas, con Provedel che riposerà. Davanti al numero 35 la linea a 4 sarà composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. In cabina di regia Vecino con davanti Guendouzi e Basic. Nel tridente offensivo Isaksen e Zaccagni supporteranno Castellanos, che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Dia.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zacccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Lazio-Milan in streaming e TV

La gara tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma giovedì 4 dicembre alle 21:00, sarà visibile su Italia1. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app MediasetInfinity