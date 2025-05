Lazio, la probabile formazione per il Lecce

Le probabili scelte di formazione di Marco Baroni per la sfida contro il Lecce, valida per la 38^ giornata di Serie A.

La Lazio si prepara a chiudere il campionato davanti al proprio pubblico. I biancocelesti si giocano l’accesso all’Europa, in attesa di scoprire quale competizione nello specifico giocheranno.

Per ottenere la qualificazione in una competizione europea alla Lazio basterà un punto.

Di fronte, però, c’è il Lecce di Marco Giampaolo focalizzato sul raggiungimento della salvezza.

Di seguito le probabili scelte di Baroni.

La probabile formazione della Lazio

Marco Baroni dovrebbe riproporre il suo classico schieramento per la sfida al Lecce con Mandas tra i pali, Marusic e Tavares come terzini e Gila con Romagnoli a completare il pacchetto arretrato. La mediana dovrebbe essere composta da Guendouzi e Rovella, con Pedro, Zaccagni e Dia alle spalle di Castellanos.

PROBABILE LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Dove vederla in tv

La sfida tra Lazio e Lecce, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma di domenica 25 maggio.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV e Sky Go.