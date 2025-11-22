La probabile formazione della Lazio contro il Lecce per la sfida della dodicesima giornata di Serie A.

Tornano campo anche la Lazio e il Lecce dopo la sosta Nazionali. I due club si affronteranno domenica 23 novembre alle ore 18 per la dodicesima giornata di Serie A.

I padroni di casa cercano una vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter. I tre punti sarebbero importanti per risalire qualche posizione in classifica.

Sarri però deve fare ancora i conti con la lista degli infortunati. Slitta il rientro di Castellanos, previsto nelle prossime settimane. Assente anche Rovella che si è operato nei giorni scorsi e non tornerà prima di gennaio.

Ecco, di seguito, la probabile formazione della Lazio contro il Lecce.

Lazio, la probabile formazione contro il Lecce

La Lazio deve ancora una volta fare i conti con gli infortunati, Sarri quindi si affiderà al 4-3-3. In porta il solito Provedel accompagnato dalla difesa a quattro con Gila e Romagnoli centrali e Lazzari e Marusic esterni. A centrocampo ci saranno Guendozi, Cataldi e Basic. Il trio d’attacco sarà formato da Dia con Isaksen e Zaccagni sui lati.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18, sarà visibile in tv su Sky Sport, NOW tv e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky go, NOW e DAZN.