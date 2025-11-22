Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro il Lecce

Redazione 22 Novembre 2025
Dia, attaccante della Lazio (Imago)

La probabile formazione della Lazio contro il Lecce per la sfida della dodicesima giornata di Serie A.

Tornano campo anche la Lazio e il Lecce dopo la sosta Nazionali. I due club si affronteranno domenica 23 novembre alle ore 18 per la dodicesima giornata di Serie A.

I padroni di casa cercano una vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter. I tre punti sarebbero importanti per risalire qualche posizione in classifica.

Sarri però deve fare ancora i conti con la lista degli infortunati. Slitta il rientro di Castellanos, previsto nelle prossime settimane. Assente anche Rovella che si è operato nei giorni scorsi e non tornerà prima di gennaio.

Ecco, di seguito, la probabile formazione della Lazio contro il Lecce.

La Lazio deve ancora una volta fare i conti con gli infortunati, Sarri quindi si affiderà al 4-3-3. In porta il solito Provedel accompagnato dalla difesa a quattro con Gila e Romagnoli centrali e Lazzari e Marusic esterni. A centrocampo ci saranno Guendozi, Cataldi e Basic. Il trio d’attacco sarà formato da Dia con Isaksen e Zaccagni sui lati.

LAZIO (4‑3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Lazio, Maurizio Sarri (Imago)

Dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18, sarà visibile in tv su Sky Sport, NOW tv e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky go, NOW e DAZN.