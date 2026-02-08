Lazio, la probabile formazione contro la Juventus

Maldini (IMAGO)

Le possibili scelte di formazione di Maurizio Sarri per Juventus-Lazio, sfida valida per la 24ª giornata di Serie A

La classifica non è ancora delle migliori, ma il successo dello scorso weekend – arrivato nel recupero – contro il Genoa ha ridato entusiasmo a una Lazio che ha tanta voglia di volare.

I biancocelesti si trovano all’8° posto in classifica, a -4 dall’Atalanta: la zona Europa non è affatto lontana, ma la squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di un filotto di vittorie per potersi avvicinare alle squadre che le stanno davanti.

Servirà vincere a partire da oggi, in una sfida difficile ma non impossibile, contro una Juventus che in campionato è reduce da ottimi risultati.

Si prospetta una super serata all’Allianz Stadium, in particolar modo anche per il ritorno di Sarri in quella che è stata per un anno la sua casa – e in cui ha vinto uno Scudetto. L’allenatore toscano deve fare i conti delle indisponibilità importanti, motivo per cui schiererà un undici piuttosto inedito.

La probabile formazione della Lazio

Oltre a Zaccagni, fermo da qualche giorno, Sarri ha perso Lazzari per un problema e non avrà neanche Luca Pellegrini, squalificato. Per questo motivo, davanti a Provedel, la linea difensiva sarà composta dal duo Gila-Romagnoli (con quest’ultimo totalmente reintegrato dopo la telenovela mercato) e Marusic e Nuno Tavares sulle fasce. In cabina di regia c’è Cataldi, affiancato da Taylor e Basic, mentre in attacco viene confermato il tridente partito dal 1′ nel successo contro il Genoa: Isaksen e Pedro sulle ali, a supporto di Daniel Maldini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Maurizio Sarri

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Lazio, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium e valida per la 24ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.