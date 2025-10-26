Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro la Juventus

Giuseppe Vignola 26 Ottobre 2025
Dia, attaccante della Lazio (Imago)
Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45

Dopo il pareggio 0-0 contro l’Atalanta la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata domenica sera contro la Juventus di Igor Tudor.

I biancocelesti vogliono tornare alla vittoria che manca dallo scorso 29 ottobre contro il Genoa di Patrick Vieira per 3-0.

Più in generale nelle ultime 5 di Serie A gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto solamente contro i rossoblù, mentre hanno pareggiato contro Torino e Atalanta e perso contro Roma e Sassuolo.

Contro la Juventus, Maurizio Sarri dovrà ancora fare a meno di tanti indisponibili ai quali si è aggiunto anche Nuno Tavares.

La probabile formazione della Lazio contro la Juventus

Sarri contro la Juventus schiererà la Lazio con il solito 4-3-3. In porta ci sarà Provedel con davanti a lui la linea a 4 formata da Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo, invece, Cataldi regista con accanto Basic e Guendouzi. A supporto di Dia ci sarà Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri (IMAGO)
Dove vedere Lazio-Juventus in streaming e TV

La gara tra la Lazio e la Juventus, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45 e valida per l’8ª giornata, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.