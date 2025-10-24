Lazio, la probabile formazione contro la Juventus

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45

Dopo il pareggio 0-0 contro l’Atalanta la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata domenica sera contro la Juventus di Igor Tudor.

I biancocelesti vogliono tornare alla vittoria che manca dallo scorso 29 ottobre contro il Genoa di Patrick Vieira per 3-0.

Più in generale nelle ultime 5 di Serie A gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto solamente contro i rossoblù, mentre hanno pareggiato contro Torino e Atalanta e perso contro Roma e Sassuolo.

Contro la Juventus, Maurizio Sarri dovrà ancora fare a meno di tanti indisponibili ai quali si è aggiunto anche Nuno Tavares.

La probabile formazione della Lazio contro la Juventus

Sarri contro la Juventus schiererà la Lazio con il solito 4-3-3. In porta ci sarà Provedel con davanti a lui la linea a 4 formata da Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo, invece, Cataldi regista con accanto Basic e Guendouzi. A supporto di Dia ci sarà Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Lazio-Juventus in streaming e TV

La gara tra la Lazio e la Juventus, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45 e valida per l’8ª giornata, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di DAZN.