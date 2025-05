Lazio, la probabile formazione contro l’Inter

Le possibili scelte di Marco Baroni sugli 11 titolari che scenderanno in campo per Lazio-Inter

La 37ª giornata di Serie A è alle porte: si inizierà con Genoa-Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle ore 20:45, per poi proseguire con le altre nove partite, tutte di domenica 18 maggio alle 20:45.

Uno dei match più attenzionati sarà sicuramente quello tra Inter e Lazio. Entrambe le squadre si giocano tutto: i padroni di casa lo scudetto e la squadra ospite un posto in Champions League.

La squadra di Baroni dovrà cercare di ottenere tre punti per continuare a sperare in un posto nella principale competizione europea e giocarsi tutto nell’ultima giornata.

Vediamo ora le possibili scelte di Marco Baroni.

La probabile formazione della Lazio

Marco Baroni dovrà fare i conti con le pesanti assenze certe di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, entrambi squalificati e con quella probabile di Nuno Tavares, ancora non completamente ristabilito dopo l’infortunio. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-2-3-1. Tra i pali Mandas, davanti a lui, Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic, insegue per un posto da titolare il rientrante Hysaj. In mediana vanno verso la conferma Guendouzi e Rovella. Maggiori dubbi, invece, per quanto riguarda la trequarti: Isaksen, Dia e Pedro sono i favoriti ma non è da escludere un impiego di Noslin sulla sinistra con Pedro al posto di Isaksen. Il centravanti sarà il “Taty” Castellanos.

Lazio (4-2-3-1) probabile: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Pedro; Castellanos.

Dove seguire la partita in Tv e streaming

La partita tra Inter e Lazio si disputerà allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro di Milano alle ore 20:45. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su: Sky Sport uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251, Dazn e Now Tv

Per i canali di streaming, sarà possibile seguirla su: l’app di Dazn, Now e Sky Go