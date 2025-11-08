Lazio, la probabile formazione contro l’Inter
Le probabili scelte di Maurizio Sarri per la sfida di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu, valida per l’undicesima di A.
La Lazio torna in campo dopo il match vinto per 2-0 contro il Cagliari per un’altra partita molto interessante a San Siro contro l’Inter.
I biancocelesti vengono da un ottimo momento nel quale hanno ottenuto 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 3 pareggi.
Tra infortunati e indisponibili, andiamo a scoprire l’11 che dovrebbe mettere in campo Maurizio Sarri.
Di seguito le probabili scelte.
La probabile formazione
La Lazio dovrebbe presentarsi a San Siro senza troppe novità di formazione. In porta confermato Provedel, in difesa accanto a Gila dovrebbe trovare posto Provstgaard. Davanti il tridente Isaksen, Dia e Zaccagni.
LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Dove vederla in tv
La sfida tra Inter e Lazio, valida per l’undicesima giornata di A, è in programma alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Il match sarà visibile in diretta su DAZN.