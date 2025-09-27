Lazio, la probabile formazione contro il Genoa

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro il Genoa di Patric Vieira in programma lunedì sera

Dimenticare la sconfitta nel derby contro la Roma il prima possibile: questo è l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri.

La scorsa giornata, infatti, i biancocelesti hanno rimediato la terza sconfitta in 4 giornate perdendo 1-0 contro i giallorossi.

Gli uomini di Sarri prima della gara contro quelli di Gasperini avevano perso in trasferta a Reggio Emilia la gara contro il Sassuolo di Grosso.

Emergenza a centrocampo per Maurizio Sarri che è obbligato a fare alcuni cambi in Genoa-Lazio.

La probabile formazione della Lazio contro il Genoa

Tante le assenze a centrocampo per Maurizio Sarri: Belahyane e Guendouzi non ci saranno per squalifica, Rovella e Dele Bashiru per infortunio. Per questo motivo l’allenatore toscano dal suo solito 4-3-3 dovrebbe passare al 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel, sempre titolare in queste prime giornate di campionato. Davanti a lui linea a 4 composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Tavares. Nel centrocampo a 2, invece, spazio a Cataldi e a Basic con Vecino che dovrebbe tornare in panchina dopo l’infortunio. Davanti dietro a Castellanos, di nuovo titolare dopo la panchina l’esclusione dal primo minuto nel derby, agiranno Cancellieri a destra, Zaccagni a sinistra e Pedro sulla trequarti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere Genoa-Lazio in streaming e TV

La gara tra Genoa e Lazio, valida per la 5ª giornata e in programma per lunedì 29 settembre alle 20:45, sarà visibile in tv su DAZN e SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN e su SkyGo.