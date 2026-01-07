Lazio, la probabile formazione contro la Fiorentina

Lazio, Mattia Zaccagni (imago)

La probabile formazione della Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Lazio e Fiorentina si affronteranno allo stadio Olimpico in un match importante per entrambe le squadre: i biancocelesti cercano continuità per restare agganciati alla corsa europea, mentre la Viola arriva in crescita dopo l’ultimo successo che ha dato ossigeno alla classifica.

La Lazio arriva alla sfida dopo la sconfitta contro il Napoli, una gara pesantemente condizionata dalle espulsioni, e ha bisogno di tornare a fare punti soprattutto davanti al proprio pubblico.

I viola, invece, sono riusciti a trovare i 3 punti, grazie al gol di Moise Kean all’ultimo respiro contro la Cremonese.

Di seguito le possibili scelte di Maurizio Sarri per la partita.

La probabile formazione della Lazio

Maurizio Sarri è chiamato a rivedere alcune scelte obbligate tra difesa e attacco, a causa delle contemporanee squalifiche di Marusic e Noslin. Sulla corsia di destra, dunque, dovrebbe toccare a Lazzari partire dal primo minuto, con Gila e Romagnoli al centro della difesa e Pellegrini confermato a sinistra davanti a Provedel.

In mezzo al campo resta da valutare la condizione di Vecino, in recupero dall’influenza: qualora fosse a disposizione, entrerebbe in ballottaggio con Basic per una maglia da titolare accanto a Guendouzi e Cataldi. Al momento, il croato parte leggermente favorito. In attacco Isaksen sembra destinato a una maglia dal primo minuto, con Sarri alla ricerca di una soluzione come riferimento centrale. Resta invece aperto il dubbio tra Pedro e Cancellieri, con lo spagnolo leggermente avanti nelle gerarchie.

Mario Gila (IMAGO)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming

La partita tra Lazio e Fiorentina si giocherà allo stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali DAZN.

La gara sarà disponibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.