Lazio, la probabile formazione contro l’Empoli

Valentin “Taty” Castellanos, Lazio (crediti foto: Andrea Rosito)

La probabile formazione della Lazio di Marco Baroni per la sfida all’Empoli, valida per la 35ª giornata di Serie A

Manca sempre meno alla conclusione del campionato 2024/2025, ma ancora parecchi obiettivi sono in bilico e da decretare. A partire dalle squadre qualificate in Champions League, tra le quali rientra anche quella biancoceleste.

Non solo nei piani alti, ma anche nella zona bassa della classifica resta aperta la lotta per mantenere la categoria. Per questo assume particolare importanza la partita in programma domenica 4 maggio alle ore 12:30.

Allo stadio Castellani – Computer Gross Arena si sfidano la 7ª della graduatoria a 60 punti e la 19ª a 25 punti. Ambizioni europee da una parte, speranze di salvezza dall’altra.

Scelte pressoché delineate da Marco Baroni, come dimostra la probabile formazione con cui la Lazio affronterà l’Empoli.

La probabile formazione della Lazio contro l’Empoli

In porta Mandas pare aver scavalcato Provedel nelle gerarchie, mentre pesano le assenze di Lazzari, Patric e Nuno Tavares in difesa. Per questo la retroguardia a quattro dovrebbe comporsi di Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo pronti Guendouzi e Rovella, mentre Isaksen e Zaccagni agiranno da ali d’attacco. Alle spalle del centravanti Castellanos, testa a testa tra Pedro e Dia col primo favorito per il ruolo di trequartista.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Chrīstos Mandas, Lazio (Imago)

Dove vedere Empoli-Lazio in TV e streaming

Empoli-Lazio sarà il lunch match della 35ª giornata di Serie A. La partita è in programma domenica 4 maggio alle ore 12:30.

La diretta sarà visibile in esclusiva per gli abbonati DAZN sia in TV sia in streaming.