Le probabili scelte di Maurizio Sarri per la sfida dell’Olimpico contro la Cremonese di Davide Nicola.

La Lazio si prepara ad affrontare la sedicesima giornata di Serie A: gli uomini di Sarri affronteranno la Cremonese, squadra in ottima forma dopo un grande inizio di campionato. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria al cardiopalma al Tardini contro il Parma per 0-1, ottenuta in nove uomini contro undici.

All’Olimpico invece si presenta una Cremonese consapevole dei propri mezzi, e che nel corso di questa stagione ha già dato del filo da torcere a diverse big.

Per questa partita Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni e Basic, entrambi squalificati nel match di Parma, ma ritrova Gila.

Di seguito le probabili scelte di Sarri.

Lazio, la probabile formazione contro la Cremonese

Al netto delle squalifiche Maurizio Sarri sembra pronto a riproporre la stessa formazione vincente di Parma. Davanti a Provedel, pronto il quartetto difensivo composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Vecino. In attacco spazio a Cancellieri, Castellanos e Pedro.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Guendouzi, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere Lazio-Cremonese in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Cremonese, valida per la sedicesima giornata di Serie A, e in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN.