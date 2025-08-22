Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la prima gara della prossima Serie A della sua Lazio contro il Como

Un nuovo esordio per Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. La squadra dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, tornato in biancoceleste in estate, affronterà il Como nella prima giornata di Serie A.

Il grande assente sarà Alessio Romagnoli, squalificato. Assenti anche Patric e Gigot per problemi fisici, con Provstgaard pronto a prendersi un posto da titolare in difesa.

Non ci sarà neanche Isaksen, che non prenderà parte alla trasferta, bloccato da un virus.

Di seguito le probabili scelte di Sarri per la sfida contro il Como.

Lazio, la probabile formazione contro il Como

Per la prima giornata, Sarri dovrebbe preferire Provedel a Mandas in difesa. Davanti a lui, in difesa, spazio a Gila con Provstgaard, mentre Marusic e Nuno Tavares completeranno la linea a 4. A centrocampo ci dovrebbero essere Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco il tridente composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara tra Como e Lazio, in programma per domenica 24 agosto alle 18:30 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.