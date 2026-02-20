Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro il Cagliari

Redazione 20 Febbraio 2026
Maldini, Lazio (IMAGO)
La probabile formazione della Lazio di Maurizio Sarri per il match contro il Cagliari

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio.

Match che entrambe le squadre non possono permettersi di sbagliare: il Cagliari per alimentare e tenere vive le speranze di salvezza, gli ospiti per provare a rimettersi in corsa per un posto in Europa.

Sarri che per questa partita dovrà fare a meno di Mario Gila, uscito per infortunio nell’ultimo impegno dell’Olimpico contro l’Atalanta. Assenti anche Basic e Pedro, torna invece Zaccagni.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Maurizio Sarri.

La probabile formazione

Sarri che dovrà dunque rivedere le sue scelte in difesa. Davanti a Provedel, la coppia formata da Romagnoli e Provstgaard, con Marusic e Pellegrini che agiranno sugli esterni. Centrocampo a tre composto da Rovella, Taylor e Dele-Bashiru. Sugli esterni d’attacco Cancellieri a destra, Noslin a sinistra, e Maldini che agirà da falso nueve.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

Taylor, Lazio (IMAGO)
Dove vedere il match in tv e streaming

Cagliari-Lazio, match valido per la 26ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle 20:45 all’Unipol Domus, sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport.