Lazio, la probabile formazione contro il Cagliari

La probabile formazione della Lazio di Maurizio Sarri per il match contro il Cagliari

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Lazio.

Match che entrambe le squadre non possono permettersi di sbagliare: il Cagliari per alimentare e tenere vive le speranze di salvezza, gli ospiti per provare a rimettersi in corsa per un posto in Europa.

Sarri che per questa partita dovrà fare a meno di Mario Gila, uscito per infortunio nell’ultimo impegno dell’Olimpico contro l’Atalanta. Assenti anche Basic e Pedro, torna invece Zaccagni.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Maurizio Sarri.

La probabile formazione

Sarri che dovrà dunque rivedere le sue scelte in difesa. Davanti a Provedel, la coppia formata da Romagnoli e Provstgaard, con Marusic e Pellegrini che agiranno sugli esterni. Centrocampo a tre composto da Rovella, Taylor e Dele-Bashiru. Sugli esterni d’attacco Cancellieri a destra, Noslin a sinistra, e Maldini che agirà da falso nueve.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere il match in tv e streaming

Cagliari-Lazio, match valido per la 26ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle 20:45 all’Unipol Domus, sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport.