Lazio, la probabile formazione contro il Bologna

Le probabili scelte di Maurizio Sarri in vista della sfida di domenica 7 dicembre alle ore 18:00 contro il Bologna.

La Lazio rimette l’attenzione sul campionato dopo la ventata di entusiasmo in Coppa Italia. La vittoria contro il Milan dell’Olimpico per 1-0 ha permesso ai biancocelesti di prendersi una piccola rivincita dopo il match di Serie A a San Siro.

Il prossimo avversario sarà il Bologna, che ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Parma e troverà proprio la squadra di Maurizio Sarri ai quarti di finale.

Tra infortunati, rotazioni e rientri, scopriamo quali dovrebbero essere gli undici schierati dal 1′ dall’allenatore toscano.

Di seguito le probabili scelte di Maurizio Sarri.

La probabile formazione della Lazio

Sarri dovrebbe ritrovare dal primo minuto Nuno Tavares, tornato a giocare contro il Milan dopo l’infortunio. A centrocampo nessuna novità rispetto alla sfida contro i rossoneri, così come in attacco dove dovrebbero giocare Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3, probabile formazione): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vederla in tv

Il match tra Lazio e Bologna, valido per la quattordicesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00 di domenica 7 dicembre 2025.

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport, mentre in streaming su Sky GO, NOW TV e DAZN.