Coppa Italia, la probabile formazione della Lazio contro il Bologna

La probabile formazione della Lazio contro il Bologna: le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara

Sarà la Lazio a chiudere il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, con la sfida in casa del Bologna in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21 allo stadio Dall’Ara.

In palio c’è l’accesso alla semifinale contro l’Atalanta, che ha eliminato la Juventus, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Inter e Como.

I biancocelesti arrivano all’appuntamento concentrati e con il gruppo al lavoro in maniera blindata a Coverciano per preparare al meglio una gara che può indirizzare la stagione.

Sarri valuta le ultime scelte di formazione, con alcuni ballottaggi ancora aperti soprattutto sulle corsie e nel tridente offensivo.

La probabile formazione della Lazio contro il Bologna

Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In porta spazio a Provedel, protetto dalla linea difensiva composta da Marusic a destra, Provstgaard e Romagnoli al centro. Sulla corsia mancina è aperto il duello tra Tavares e Pellegrini, con il primo leggermente favorito.

A centrocampo Dele-Bashiru dovrebbe agire insieme a Cataldi e Taylor, formando un reparto dinamico e tecnico. In avanti Isaksen è atteso sulla destra, con Maldini riferimento centrale e Pedro in vantaggio su Noslin e Cancellieri per completare il tridente.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Maurizio Sarri.

Dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming

La sfida tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1.

Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.