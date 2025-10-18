Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro l’Atalanta di Ivan Juric in programma domenica alle 18:00

Ripartirà da Bergamo la Lazio di Maurizio Sarri dopo la sosta. I biancocelesti, infatti, affronteranno domenica 19 ottobre alle 18:00 gli uomini di Ivan Juric.

Nell’ultima gara pre impegni delle nazionali la Lazio ha pareggiato 3-3 in casa contro il Torino dell’ex Marco Baroni.

Più in generale i biancocelesti nelle prime 6 giornate hanno raccolto solamente 7 punti.

Tanti indisponibili per la Lazio di Maurizio Sarri che non avrà sicuramente a disposizione Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos e Pellegrini.

La probabile formazione della Lazio contro l’Atalanta

Per la gara contro l’Atalanta Maurizio Sarri dovrebbe tornare al 4-3-3. In porta, a difendere i pali della Lazio, ci sarà Provedel con davanti a lui Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo in regia Cataldi con davanti a lui Basic e Guendouzi, tornato dopo la squalifica. In avanti, invece, Cancellieri a destra, Pedro a sinistra e Dia centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic, Guendouzi; Cancellieri, Dia, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere Atalanta-Lazio in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle 18:00 e valida per la 7ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.