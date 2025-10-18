Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta

Redazione 18 Ottobre 2025
Cancellieri, Lazio (IMAGO)
Cancellieri, Lazio (IMAGO)

Le possibili scelte di Maurizio Sarri per la gara della sua Lazio contro l’Atalanta di Ivan Juric in programma domenica alle 18:00

Ripartirà da Bergamo la Lazio di Maurizio Sarri dopo la sosta. I biancocelesti, infatti, affronteranno domenica 19 ottobre alle 18:00 gli uomini di Ivan Juric.

Nell’ultima gara pre impegni delle nazionali la Lazio ha pareggiato 3-3 in casa contro il Torino dell’ex Marco Baroni.

Più in generale i biancocelesti nelle prime 6 giornate hanno raccolto solamente 7 punti.

Tanti indisponibili per la Lazio di Maurizio Sarri che non avrà sicuramente a disposizione Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos e Pellegrini.

La probabile formazione della Lazio contro l’Atalanta

Per la gara contro l’Atalanta Maurizio Sarri dovrebbe tornare al 4-3-3. In porta, a difendere i pali della Lazio, ci sarà Provedel con davanti a lui Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo in regia Cataldi con davanti a lui Basic e Guendouzi, tornato dopo la squalifica. In avanti, invece, Cancellieri a destra, Pedro a sinistra e Dia centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic, Guendouzi; Cancellieri, Dia, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

Sarri, allenatore della Lazio (Imago)
Sarri, allenatore della Lazio (Imago)

Dove vedere Atalanta-Lazio in streaming e TV

La gara tra Atalanta e Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle 18:00 e valida per la 7ª giornata, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.