Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le probabili scelte di Maurizio Sarri per la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta di Palladino.

Lazio e Atalanta si affrontano in questa 25ª giornata come antipasto della doppia sfida in semifinale di Coppa Italia, in programma fra marzo e aprile. Le due squadre si ritroveranno infatti anche per conquistare un posto in finale, dopo la qualificazione di mercoledì della Lazio contro il Bologna.

I biancocelesti arrivano al match dopo un buon periodo di forma, culminato appunto con il successo in Coppa, principale obiettivo stagionale.

Sarri, contro l’Atalanta, dovrà fare a meno anche di Pedro uscito per infortunio mercoledì.

Di seguito le probabili scelte di formazione della Lazio.

Verso Lazio-Atalanta: le probabili scelte di Maurizio Sarri

L’allenatore della Lazio dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida di Coppa Italia. In porta confermato Provedel. In difesa invece Provstgaard dovrebbe tornate titolare, affiancato da Gila. Sugli esterni Sarri dovrebbe scegliere Nuno Tavares e Marusic. A centrocampo dovrebbe tornare Cataldi al posto di Rovella, affiancato da Delle Bashiru e Taylor. In attacco potrebbe arrivare la conferma del tridente con Isaksen, Noslin e Daniel Maldini punta. L’unico dubbio è sulla sinistra fra Pellegrini e Nuno Tavares.

LAZIO (4-3-3):Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vederla in tv

Il match tra Lazio e Atalanta, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18:00 di sabato 14 febbraio 2026 allo stadio Olimpico di Roma.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.