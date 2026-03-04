Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta in Coppa Italia

La probabile formazione della Lazio di Maurizio Sarri per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta

Da una parte Como-Inter (con l’andata terminata in pareggio), dall’altra Lazio-Atalanta. Queste le due sfide valide per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Con il ritorno, poi, previsto nella seconda metà di aprile.

Reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il ‘nuovo’ Torino di D’Aversa, i biancocelesti di Maurizio Sarri tornano in campo con l’obiettivo di conquistare almeno un trofeo. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 di mercoledì 4 marzo 2026 allo stadio Olimpico,

“Bisogna avere tutti pazienza, era chiaro fin dall’inizio che sarebbe stato un anno zero“, ha detto l’allenatore biancoceleste in conferenza alla vigilia.

Di seguito, dunque, ecco la probabile formazione della Lazio per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Lazio, la probabile formazione contro l’Atalanta

Lazio in campo con il 4-3-3. In porta Provedel, davanti a lui Gila che ha recuperato e Romagnoli al centro della difesa, terzini da una parte Marusic e dall’altra Nuno Tavares favorito su Pellegrini.

A centrocampo, play Cataldi insieme a Taylor e Dele-Bashiru. In attacco, infine, tridente composto da Maldini prima punta (in vantaggio su Dia e Ratkov), poi Isaksen da una parte e capitan Zaccagni dall’altra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere Lazio-Atalanta di Coppa Italia in tv e streaming

Lazio-Atalanta si gioca nella serata di mercoledì 4 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. Lazio-Atalanta si può vedere gratis in tv sul canale del digitale terrestre numero 6, ovvero Italia 1.

Disponibile anche su Sky attraverso il canale 106, la partita di Coppa Italia si può vedere live in streaming, sempre in chiaro, sul sito ufficiale di Sport Mediaset, su quello di Mediaset Infinity o sull’app.