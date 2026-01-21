Lazio, i tre nomi per il post Mandas: Palmisani, Klinsmann e Stankovic

La Lazio valuta tre nomi per il post Mandas: Palmisani del Frosinone, Klinsmann del Cesena e Stankovic del Venezia

La Lazio valuta il post Mandas, sempre più indirizzato a lasciare il club biancoceleste per partire in direzione Bournemouth. L’operazione sarebbe in prestito oneroso a circa 3/4 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 20.

Tra i nomi valutati figurano Palmisani del Frosinone, Klinsmann del Cesena e Stankovic del Venezia. Il primo, classe 2004, ha collezionato 20 presenze in questa stagione con i gialloblù.

Per quanto riguarda Jonathan Klinsmann si tratta di un figlio d’arte: il portiere del Cesena è il figlio dell’ex giocatore e ora allenatore Jurgen Klinsmann. Stankovic, già visto in Serie A, sta disputando una buona stagione in maglia Venezia.

La Lazio valuta il nome migliore, per sostituire Mandas che è sempre più vicino a vestire la maglia del Bournemouth.