Il calciatore era stato escluso nel mese di febbraio per volontà di Baroni: ora, a causa dell’infortunio di Patric, ecco il reintegro

Escluso dalle liste della Lazio dopo la fine della sessione di mercato invernale per volontà di Baroni, Luca Pellegrini è stato reintegrato.

Il terzino sinistro, infatti, prenderà il posto dell’infortunato Patric.

L’ufficialità è stata resa nota dalla Lazio: “La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabarron Gil”.

Nel corso di questa stagione, Pellegrini ha collezionato 22 presenze (tra campionato e coppe) e 3 assist.

Le parole di Baroni dopo l’esclusione di Pellegrini a febbraio

In merito all’esclusione del calciatore dalla lista di Serie A ed Europa League, l’allenatore Baroni si era così espresso nel mese di febbraio: “L’esclusione di Pellegrini è una mia scelta, assolutamente. Il gruppo viene prima dei giocatori, bisogna avere la capacità di dare tutto in allenamento, il 120%, non il 70-80%. Credo che Luca possa avere un’opportunità da questa scelta, è una porta aperta, non chiusa. Anzi, lo ringrazio perché ha lavorato questi due giorni”.

Baroni aveva poi proseguito: “Voglio vedere ogni giorno la voglia, la dedizione di rientrare in squadra. Io sono l’allenatore che ha avuto più fiducia in lui e l’ho dimostrato nella prima parte di stagione”.