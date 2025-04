Lazio, una stagione in 5 giorni: prima la Roma, poi il Bodo/Glimt

Lazio impegnata in due sfide determinanti per la propria stagione: il derby con la Roma e il ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt

La Lazio di Marco Baroni si sta giocando un’intera stagione in questo mese di aprile.

Prima la sfida Champions contro l’Atalanta, vinta in trasferta per 0-1. Poi i quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt, che hanno visto Zaccagni e compagni perdere il primo round per 2-0.

E le prossime due gare saranno tutt’altro che meno impegnative per la Lazio, che dovrà giocare prima il derby contro la Roma e poi il match di ritorno della competizione europea all’Olimpico contro gli svizzeri in una gara che varrà il passaggio del turno in semifinale.

Insomma, un mese incadescente per l’allenatore ex Verona e la sua squadra, che si giocheranno i risultati di mesi di lavoro in pochi giorni.

La stagione della Lazio

Grazie ai 55 punti conquistati in 31 giornate, la Lazio si trova al sesto posto in classifica, in piena lotta per guadagnarsi l’accesso a un posto per la Champions League. Ben 9 punti in più rispetto all’annata 2023/2024. La prossima gara sarà contro la Roma domenica 13 aprile 2025 e varrà molto più di un semplice derby.

Questo perché le due squadre sono divise da soli due punti, con i giallorossi momentaneamente al settimo posto. Per i biancocelesti, vincere significherebbe infatti salire a 58 punti, ovvero agganciare l’Atalanta al terzo posto. Archiaviati derby ed Europa League, Baroni e i suoi avranno poi in campionato le gare contro Genoa, Parma, Empoli, Juventus, Inter e Lecce.

Europa e non solo

Per quanto riguarda l’Europa, l’anno scorso Zaccagni e gli altri si erano arresi agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Quest’anno la corsa è invece iniziata in Europa League, dove la Lazio è arrivata prima nel super girone con 19 punti conquistati in 8 partite.

Dopo aver superato il Viktoria Plzen agli ottavi, la gara di ritorno dei quarti di finale contro il Bodo/Glimt, in programma per giovedì 17 aprile allo stadio Olimpico, potrebbe valere una stagione intera per i biancocelesti. Società che è ancora alla ricerca di un trofeo europeo che manca dal 1999/2000, dalla Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United da Nedved, Mancini, Simone Inzaghi e compagni.