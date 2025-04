Biglietti Lazio-Parma: quanto costano, prezzi e vendita

Tutte le informazioni utili per comprare i biglietti validi per la gara di Serie A tra la Lazio e il Parma del 28 aprile

Nella serata di oggi, 22 aprile, è arrivata l’ufficialità del rinvio della gara tra la Lazio di Marco Baroni e il Parma di Cristian Chivu.

La partita, in programma per sabato 26 aprile alle 20:45, è stata spostata a lunedì 28 alla stessa ora. Nella giornata di sabato, infatti, ci saranno i funerali di Papa Francesco.

Biancocelesti che, inoltre, recupereranno la gara contro il Genoa di Patrick Vieira alle 18:30 di mercoledì 23 aprile dopo che il match non è stato giocato per la scomparsa del Papa nella giornata di ieri.

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha reso noto quando sarà aperta la vendita e i prezzi dei biglietti.

Quando inizia la vendita

La vendita dei biglietti della gara tra la Lazio e il Parma, valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma per lunedì 28 aprile alle 20:45, sarà aperta dalle 12:00 di mercoledì 23 aprile.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di mercoledi 23 aprile saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Parma, in programma lunedi 28 aprile alle ore 20:45“.