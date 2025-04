Lazio-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Baroni e Chivu per la partita di Serie A tra Lazio e Parma.

A chiudere la 34a giornata di Serie A saranno Lazio-Parma e Verona-Cagliari, posticipi del lunedì in programma alle 20:45.

All’Olimpico la squadra di Baroni dopo la vittoria contro il Genoa vorrà portare a casa altri tre punti punti così da restare in piena lotta Champions.

Gli ospiti, invece, lottano per non retrocedere ma stanno vivendo un ottimo momento di forma: una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite giocate.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marušić, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Boulaye Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Parma (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Ondrejka, Bonny; Pellegrini. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Lazio-Parma in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Parma andrà in scena lunedì 28 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 4k, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno e in streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv.