Da Hysaj a Dia: i giocatori della Lazio convocati dalle nazionali

Sono quattro i calciatori che Maurizio Sarri non avrà a disposizione durante questa sosta per le nazionali: l’elenco

La Lazio arriva alla sosta per le nazionali dopo il pareggio all’Olimpico contro il Torino dell’ex Marco Baroni per 3-3. Un pari che ha fatto portato i biancocelesti a 7 punti in 6 giornate e al tredicesimo posto in classifica.

In questi primi turni di campionato gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto solamente contro il Genoa a Marassi e contro il Verona all’Olimpico.

Oltre al punto contro i granata, poi, sono arrivate le sconfitte contro Como, Sassuolo e Roma.

Durante la sosta per le nazionali Maurizio Sarri dovrà fare a meno di 4 giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali.

I quattro convocati biancocelesti

Saranno Mandas (Grecia), Hysaj (Albania), Isaksen (Danimarca) e Dia (Senegal) i calciatori che lasceranno Formello in questi giorni per giocare le gare con le rispettive nazionali.

I primi a tornare saranno Isaksen e Mandas che come ultima gara si affronteranno in Danimarca-Grecia domenica 12 ottobre. Discorso diverso per Dia e Hysaj che saranno impegnati fino al 14 ottobre.

Gli impegni della Lazio dopo la sosta

La prima gara della Lazio al rientro dalla sosta sarà il big match di campionato contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 19 ottobre alle 18:00. Il weekend dopo, poi, altra grande sfida per i biancocelesti all’Olimpico contro la Juventus di Tudor.

Nel turno infrasettimanale di Serie A, invece, gli uomini di Maurizio Sarri giocheranno il 30 ottobre contro il Pisa di Alberto Gilardino.