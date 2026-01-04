Lazio-Napoli: espulsi Noslin, Marusic e Mazzocchi: cosa è successo

Finisce tra il nervosismo la gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Antonio Conte con Mazzocchi e Marusic espulsi

Ultimi minuti molto nervosi tra la Lazio e il Napoli. Intorno all’87’ infatti dopo un contatto Mazzocchi e Marusic si sono ripetutamente spintoni.

Il tutto è successo davanti alla panchina di Antonio Conte che ha provato anche a mettersi in mezzo per dividere i due calciatori.

Una volta sedati gli animi Massa ha deciso di espellere entrambi i giocatori. Gli uomini di Maurizio Sarri finiscono la gara in 9 uomini perché all’81’ Noslin aveva rimediato il secondo giallo per un fallo su Buongiorno.