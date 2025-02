Dia fa sognare la Lazio e tremare il Napoli: all’Olimpico è 2-2

Finisce 2-2 con il pareggio di Dia all’87’ minuto la gara tra la Lazio e il Napoli: tremano i sogni scudetto azzurri

Non è stato un campo fortunato per il Napoli l’Olimpico in questa stagione. Gli azzurri, infatti, nelle tre gare giocate nella capitale hanno rimediato 2 pareggi e 1 sconfitta.

Gli uomini di Conte il 5 dicembre hanno perso 3-1 contro la Lazio in Coppa Italia e nel girone di ritorno di campionato hanno pareggiato 1-1 contro la Roma e 2-2 proprio contro i biancocelesti.

A sbloccare la partita oggi è stato Isaksen, autore del gol decisivo nella vittoria biancoceleste al Maradona, al 6′ minuto. Sette minuti più tardi a pareggiare i conti ci ha pensato Giacomo Raspadori.

Nel secondo tempo i ruoli si invertono: vanno avanti gli uomini di Conte con un’autorete di Marusic e pareggiano, invece, quelli di Baroni con la rete di Dia.

Napoli, tremano i sogni scudetto

Continua la gara a distanza tra il Napoli e l’Inter per lo scudetto. La prima svolta, sicuramente, potrebbe accadere nella giornata di domani, 16 febbraio. Saranno 24 ore di ansia per gli azzurri visto che potrebbero scivolare al secondo posto in classifica nel caso l’Inter batta la Juventus all’Allianz stadium.

Il gol di Dia, infatti, oltre che pareggiare la gara, toglie la certezza di restare in testa agli uomini di Conte, che potrebbero trovarsi a -1 da quelli di Inzaghi domani sera. Sorpassi e controsorpassi che ci potrebbero accompagnare fino alla fine di questo campionato con una data ben precisa da segnare sul calendario: il primo weekend di marzo con il Napoli che ospita l’Inter al Maradona.

Lazio, Dia alimenta i sogni Champions League

Se da un lato i sogni del Napoli e di Antonio Conte tremano, dall’altra si alimentano. La Lazio di Marco Baroni con il gol di Dia, infatti, si assicura di chiudere questa giornata di campionato al quarto posto. Dia che, tra le altre cose, rischiava di non essere nemmeno della partita.

Il centravanti biancoceleste, dopo il problema alla caviglia accusato contro il Monza, in questa settimana si è allenato solamente nella rifinitura di ieri, 14 febbraio. Al 19, però, sono bastati 13 minuti per essere decisivo con un sinistro all’angolino. Un gol che, oltre a mandare la Lazio a festeggiare sotto la proprio curva, continua a dare speranza al sogno Champions League da un lato mentre dall’altro fa scricchiolare quelli scudetto.

