Lazio, la probabile formazione per il Napoli

La probabile formazione della Lazio scelta da Marco Baroni per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte

Dopo aver battuto Cagliari e Monza, la Lazio torna in campo e cerca altri punti importanti per blindare il quarto posto e provare ad allungare sulle inseguitrici.

Sabato 15 febbraio alle ore 18, però, i biancocelesti di Marco Baroni ospiteranno il Napoli all’Olimpico.

Tra andata e Coppa Italia, la Lazio ha già battuto due volte la squadra di Antonio Conte e proverà a ripetersi anche nella gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

Scelte quasi fatte per Marco Baroni, che però ha qualche dubbio da sciogliere.

La probabile formazione per il Napoli

Marco Baroni dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1 contro il Napoli all’Olimpico e ci saranno poche novità rispetto alle ultime uscite. Tra i pali ci sarà Ivan Provedel. In mezzo alla difesa ci sarà la coppia composta da Mario Gila e Alessio Romagnoli. Sulla destra Adam Marusic è in vantaggio su Manuel Lazzari, mentre a sinistra toccherà a Nuno Tavares. Nicolò Rovella e Mateo Guendouzi dovrebbero comporre la mediana. Dubbi sulla trequarti: Baroni spera di recuperare Boulaye Dia, ma per il momento Pedro è in vantaggio per sostituirlo. Sulle corsie, invece, spazio a Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. In avanti ci sarà Valentin Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia/Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e in streaming

La sfida tra la Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 18.

L’incontro sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Gli abbonati a Sky Sport, invece, potranno seguire la sfida su “Zona Dazn” sul canale 214 dell’emittente satellitare, previo abbonamento supplementare.

