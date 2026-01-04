Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: assente Lucca per influenza
Le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Conte per il match delle 12:30 tra Lazio e Napoli, valido per la 18ª giornata di campionato
Ad aprire la domenica della 18ª giornata di Serie A ci sarà il big match tra Lazio e Napoli.
Squadre in campo allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio fissato per le 12:30.
Dopo la vittoria del Milan, il Napoli è “costretto” a ottenere i tre punti per restare a una sola distanza dai rossoneri. La Lazio invece, in caso di successo, si avvicinerebbe alle posizioni valide per l’Europa, riducendo la distanza con il Como e il Bologna.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Napoli per la sfida pomeridiana.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
A disposizione: in attesa.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Politano; Elmas, Højlund, Neres; Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: in attesa.
Lorenzo Lucca e Antonio Vergara non faranno parte del match. Per Lucca stato influenzale. Per Vergara lieve affaticamento muscolare.
Dove vedere la gara in tv e streaming
Il match della 18esima giornata tra Lazio e Napoli, in programma per domenica 4 gennaio alle 12:30, sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn.
Sarà possibile seguire la partita anche dall’app di Dazn in streaming o, per gli abbonati Sky, sul canale Dazn 1 (numero 214).