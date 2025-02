Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Marco Baroni e Antonio Conte per la gara tra la Lazio e il Napoli

La Lazio e il Napoli sono pronte ad affrontarsi: a partire dalle 18:00, i ragazzi di Marco Baroni e Antonio Conte si affronteranno allo stadio Olimpico.

I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria per 5-1 contro il Monza. Una gara – tra le altre cose – che ha visto l’esonero di Salvatore Bocchetti dalla panchina dei biancorossi.

Il Napoli, invece, è reduce dal pareggio interno raccolto contro l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona.

Ecco dunque le scelte dei due allenatori.

Lazio-Napoli, le scelte di Baroni e Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

NAPOLI (3-5-2): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

La partita della 25esima giornata di Serie A tra la Lazio e il Napoli si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle 18:00.

Sarà possibile vederla in diretta streaming su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN”.

